Власти Украины не видят оснований для закупки российской вакцины от коронавируса

Директор государственной компании «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов считает, что в этой области есть более дешевые, более эффективные и надежные препараты. В субботу сообщалось, что компаний из Харькова направила в органы здравоохранения Украины заявление о регистрации российской вакцины «Спутник V».