В США рассматривают вариант уменьшения в два раза дозы вакцины от коронавируса компании Moderna

Это позволит ускорить вакцинацию в стране в целом, сказал руководитель федеральной программы вакцинации Монсеф Слауи в эфире телеканала CBS. Он уверен, что половинная доза вакцины вызывает иммунный ответ, который соответствует полной дозе. По данным американских властей, первые дозы вакцины Pfizer и Moderna получили более 4 млн человек.