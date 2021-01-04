Президент США Дональд Трамп, как пишет газета Washington Post, вновь попытался повлиять на итоги выборов

По сведениям издания, в минувшую субботу глава Белого дома в телефонном разговоре с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером требовал от него изменить результаты голосования. Выдержки из разговора, в том числе с угрозами со стороны Трампа, опубликовала газета. Действующий президент настаивает, что именно он победил в Джорджии. Раффенспергер, который, как и Трамп, является членом Республиканской партии, отвечал, что у президента неверная информация.

Глава Белого дома ранее в своем твиттере подтверждал факт разговора с госсекретарем Джорджии.