Жители Сочи просят местные власти запретить фейерверки

Они напоминают, что из-за бесконтрольного запуска салютов на новогодние праздники в регионе произошло несколько природных пожаров, передает агентство «Интерфакс». По данным кубанского управления МЧС, спасатели уже третьи сутки пытаются потушить возгорание в Туапсинском районе Краснодарского края и в самом Сочи. К концу недели удалось потушить три из шести лесных пожаров. Угрозы населенным пунктам нет.