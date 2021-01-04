Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером Палаты представителей американского Конгресса

Его новый созыв приступил сегодня к работе. Член демократической партии, 80-летняя Пелоси одержала верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. Демократическая партия США по итогам всеобщих выборов в ноябре лишилась части мандатов, но все же сохранила за собой большинство в Палате представителей. В среду Конгресс должен будет утвердить результаты президентских выборов, победителем которых ранее был объявлен демократ Джозеф Байден.
2021-01-04T04:07:31+03:00
2021-01-04T04:07:31+03:00
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04:07, 04 января 2021
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