Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером Палаты представителей американского Конгресса

Его новый созыв приступил сегодня к работе. Член демократической партии, 80-летняя Пелоси одержала верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. Демократическая партия США по итогам всеобщих выборов в ноябре лишилась части мандатов, но все же сохранила за собой большинство в Палате представителей. В среду Конгресс должен будет утвердить результаты президентских выборов, победителем которых ранее был объявлен демократ Джозеф Байден.