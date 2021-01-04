Участники соглашения о заморозке нефтедобычи обсудят сегодня перспективы увеличения квоты

И в первую очередь, готов ли рынок нефти к новому росту добычи. Ранее альянс разрешил повышение добычи на полмилиоона баррелей в сутки в январе. Теперь нефтедобывающим странам предстоит принять решение на февраль. В то же время эксперты полагают, что помешать этому может новая, более заразная мутация коронавируса, которую обнаружили сначала в Великобритании, а потому и в других странах. Некоторые аналитики не исключают новых сокращений.