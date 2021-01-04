Лондонский суд должен вынести сегодня решение о выдаче США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Вашингтон выдвинул ему 18 уголовных обвинений, по которым в совокупности австралийцу грозит до 175 лет тюремного заключения. Следствие считает причастным к преступлениям, которые связаны с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. Сам Ассанж сейчас находится в тюрьме Лондона. До этого он несколько лет укрывался в посольстве Эквадора.