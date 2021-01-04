Власти Норвегии ужесточают ограничения

Правительство надеется таким образом остановить новую волну распространения коронавируса. Жителям королевства рекомендовано не приглашать домой гостей в следующие две недели. Запрещается собираться группами более пяти человек вне собственного дома. Прекращается продажа алкоголя в барах, ресторанах и на мероприятиях. Сохраняются рекомендации о переводе сотрудников на удаленную работу. Уровень заболеваемости коронавирусом в Норвегии пока сохраняется на одном из низких для Европы значений.