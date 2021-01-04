В Москве расширяют перечень тех, кто сможет получить бесплатно вакцину от коронавируса

С сегодняшнего дня в эту категорию вошли работники банков, органов власти и бюджетных учреждений. Запись на прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» в российской столице стартовала месяц назад. Сейчас препарат могут получить в том числе москвичи старше 60 лет, сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры, торговли и услуг, промышленности, транспорта, энергетики, социальные работники и ряд других.