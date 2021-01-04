Власти Санкт-Петербурга ожидают новых вспышек заражения коронавирусом

Пока число госпитализаций в городе снизилось на треть, но заболеваемость вновь может подскочить после Нового года, Рождества и когда люди начнут возвращаться из отпусков, сказал вице-губернатор Евгений Елин. Он призвал горожан оставаться дома, не гулять и «не обниматься», пишет интернет-издание «Фонтанка». Сейчас в Санкт-Петербурге действуют одни из самых строгих ограничений в России. Власти потребовали от ресторанов и баров на период праздников прекратить работу, временно закрылись аквапарки и океанариумы, ледовые катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров.
2021-01-04T03:07:35+03:00
2021-01-04T03:07:35+03:00
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03:07, 04 января 2021
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