Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности должны более 1,5 трлн рублей

В конце прошлого месяца действовало более 4 млн постановлений о временном ограничении на выезд, передает агентство ТАСС со ссылкой на данные службы приставов. Более полумиллиона из них касается должников по алиментам. Они должны выплатить в общей сложности 115 млрд рублей. Также часто ограничения на выезд из страны вводятся в отношении должников по кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.
2021-01-04T03:07:08+03:00
2021-01-04T03:07:08+03:00
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03:07, 04 января 2021
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