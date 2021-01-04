Россияне, которым ограничен выезд за рубеж из-за долгов, в общей сложности должны более 1,5 трлн рублей

В конце прошлого месяца действовало более 4 млн постановлений о временном ограничении на выезд, передает агентство ТАСС со ссылкой на данные службы приставов. Более полумиллиона из них касается должников по алиментам. Они должны выплатить в общей сложности 115 млрд рублей. Также часто ограничения на выезд из страны вводятся в отношении должников по кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.