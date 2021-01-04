В Белоруссии прошли первые в этом году акции протеста

Накануне сторонники оппозиции вышли на улицы в Минске и других городах республики. В том числе акция солидарности с журналистами, которые подвергаются преследованиями, прошла у главного входа в здание факультета журналистики Белорусского университета. Сообщалось, что в ходе выступлений в Минске были задержаны несколько человек. Протест в Белоруссии не стихает с начала августа, после президентских выборов. Его участники требуют отставки президента Александра Лукашенко и нового голосования.
2021-01-04T03:06:22+03:00
2021-01-04T03:06:22+03:00
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03:06, 04 января 2021
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