В Белоруссии прошли первые в этом году акции протеста

Накануне сторонники оппозиции вышли на улицы в Минске и других городах республики. В том числе акция солидарности с журналистами, которые подвергаются преследованиями, прошла у главного входа в здание факультета журналистики Белорусского университета. Сообщалось, что в ходе выступлений в Минске были задержаны несколько человек. Протест в Белоруссии не стихает с начала августа, после президентских выборов. Его участники требуют отставки президента Александра Лукашенко и нового голосования.