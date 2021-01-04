Группа американских сенаторов потребовала признать победу Джозефа Байдена на выборах президента

Пятеро демократов, четверо республиканцев и один беспартийный сенатор уверены, что это не позволит подорвать доверие к результатам выборов, которые уже установила коллегия выборщиков. Ранее группа республиканцев потребовала, чтобы американский Конгресс назначил специальную комиссию для проведения экстренной проверки итогов в спорных штатах. Эту инициативу, как пишет интернет-издание The Hill, поддержал лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.
2021-01-04T03:05:55+03:00
2021-01-04T03:05:55+03:00
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03:05, 04 января 2021
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