WP: Действующий президент США оказывал давление на власти штата Джорджия, чтобы изменить результаты выборов

Как пишет газета The Washington Post, Дональд Трамп уговаривал и даже угрожал госсекретарю штата Брэду Раффенспергеру, который, как и глава Белого дома, является членом Республиканской партии. Выдержки из этого разговора газета опубликовала на своем сайте. Раффенспергер в свою очередь на протяжении всего разговора пытался убедить Трампа, что его утверждения о фальсификации выборов в Джорджии лишены доказательств. Сам Трамп ранее в твиттере подтверждал, что провел в субботу разговор с госсекретарем Джорджии. Ранее власти штата несколько раз пересчитывали голоса на президентских выборах и каждый раз этот пересчет подтверждал победу демократа Джозефа Байдена.