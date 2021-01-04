Пламя появилось из-под тротуарной плитки в центре Санкт-Петербурга

Это произошло у Гостиного двора. В городском управлении МЧС сказали интернет-изданию «Фонтанка», что причиной стало короткое замыкание в силовом кабеле. При этом было повреждено покрытие на площади два квадратных метра. Пострадавших нет. Неполадки устранили. ЧП не привело к отключениям энергоснабжения в районе.
2021-01-04T02:08:20+03:00
2021-01-04T02:08:20+03:00
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02:08, 04 января 2021
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