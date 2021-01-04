В России не будут вводить обязательный единый государственный экзамен по иностранному языку

Такой приказ министерства просвещения вступает сегодня в силу. Обязательными останутся только ЕГЭ по русскому языку и математике. Ранее планировалось, что третий обязательный, экзамен по иностранному языку, появится со следующего года. Ранее с просьбой отменить такое решение к властям обращались родительские организации. Их поддержали региональные управления образования.