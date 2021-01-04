В Сербии расследуют дело о прослушке президента Александара Вучича, пишет местная газета «Вечерне новости»

Ее источники говорят, что сейчас следователи пытаются выяснить, кто за этим стоит и по чьему указанию велась слежка за главой государства. Сам Вучич ранее сказал, что его прослушивали достаточно долго, год или полтора года, и что у него есть доказательства — записи собственных разговоров. Он утверждал, что знает, в чьих интересах его прослушивали. Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик два года назад настаивал, что за этим стоят британские спецслужбы.
2021-01-04T02:06:55+03:00
2021-01-04T02:06:55+03:00
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02:06, 04 января 2021
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