Неизвестный открыл огонь в церкви в Техасе

По данным местного телеканала KLTV, застрелен пастор, два человека пострадали. В полиции говорят, что нападавший задержан. Он уже находился в розыске после другой перестрелки. По словам представителя полиции, задержанный также похитил собранные церковью деньги. Теперь ему может грозить в том числе смертная казнь.