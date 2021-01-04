Боевики напали на несколько автобусов и колонну бензовозов на западе Сирии

По данным местной газеты «Аль-Ватан», погибли девять человек, еще четверо ранены. Власти говорят, что все погибшие – мирные граждане. Сейчас военные преследуют нападавших.

На прошлой неделе группировка боевиков напала на автобус на востоке страны. Жертвами теракта стали 25 человек, еще 13 пострадали.