Молодежная сборная России по хоккею встретится сегодня с командой Канады

Это произойдет в полуфинальном матче чемпионата мира. Хозяева турнира, канадцы, пока выиграли все встречи. Сборная России на групповом этапе проиграла команде Чехии. В другом полуфинале сыграют сборные США и Финляндии. Финал и матч за третье место пройдут в ночь на среду.