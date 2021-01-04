Несколько тысяч человек остаются без света в Псковской области

Из-за снегопада в субботу в регионе возникли перебои с электроснабжением. Всего непогода в конце недели оставила без света более 16 тысяч жителей. Восстановить подачу электроэнергии к вечеру воскресенья удалось для более чем 80% домов, говорят власти. Окончательно последствия непогоды планируют устранить к вечеру понедельника.
2021-01-04T01:06:58+03:00
2021-01-04T01:06:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2768552-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:06, 04 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
И как только американцы справляются? РФ: администрация президента — 3000 человек, аппарат правительства — 1500 человек, население — 147 млн, ВВП — $ 1.5 трлн. США: администрация президента — 500 человек, аппарата правительства нет, население — 328 млн, ВВП — $21 трлн. Нет «федеральных округов» и президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...
Популярное за неделю
31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)