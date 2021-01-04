Несколько тысяч человек остаются без света в Псковской области

Из-за снегопада в субботу в регионе возникли перебои с электроснабжением. Всего непогода в конце недели оставила без света более 16 тысяч жителей. Восстановить подачу электроэнергии к вечеру воскресенья удалось для более чем 80% домов, говорят власти. Окончательно последствия непогоды планируют устранить к вечеру понедельника.