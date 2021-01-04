Министры стран-участниц соглашения о заморозке нефтедобычи планируют обсудить вопрос об увеличении квоты

Для этого в понедельник у них запланированы две встречи. Как передает агентство ТАСС, не все участники поддерживают увеличение добычи в феврале. Они предлагают подождать еще месяц для оценки ситуации. Опасения вызывает новая мутация коронавируса, появление которой с середины декабря фиксируют все больше стран.