Z Архив новостей новости
5 9 6 520
01:05, 04 января 2021

Конгрессмен-демократ Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей

Сегодня начал работу новый созыв американского Конгресса. Пелоси одержала верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. Она возглавляет палату уже в четвертый раз. Демократическая партия США по итогам всеобщих выборов в ноябре лишилась части мандатов, но все же сохранила за собой большинство в Палате представителей. В среду Конгресс должен будет утвердить результаты президентских выборов. Коллегия выборщиков объявила победителем демократа Джозефа Байдена, действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 31 декабря Поздравить…

5 209 6 5271 31.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новый год – праздник свободы На Новый год у нас происходит то же самое. Только в качестве ритуальных блюд у нас оливье, «шуба», холодец в обязательном наборе, и в желательном – мандарины и бутерброды с икрой…

5 112 6 8396 01.01
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

В чем еще американские власти видят инструмент противостояния России? Если кто-то еще продолжает задавать риторические вопросы, почему у нас «ни с того, ни с сего» активно развивается законодательство об иноагентах, то ответы на них следует искать непосредственно в бюджетном планировании США…

5 251 6 18956 28.12
Новости

WP: Трамп призывал госсекретаря Джорджии Брэда пересчитать голоса на выборах в его пользу Об этом свидетельствует запись разговора, которую публикует Washington Post…

5 42 6 5738
Новости

В СВР Украины не исключают вторжения российских ВС в Херсонскую область Предполагается, что это будет сделано под предлогом решения вопроса о снабжении Крыма водой…

5 91 6 13890
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

И как только американцы справляются? РФ: администрация президента — 3000 человек, аппарат правительства — 1500 человек, население — 147 млн, ВВП — $ 1.5 трлн. США: администрация президента — 500 человек, аппарата правительства нет, население — 328 млн, ВВП — $21 трлн. Нет «федеральных округов» и президент не может снимать губернаторов «по утрате доверия»...

5 560 6 87375 02.01
Блоги

+ Новогоднее обращение Владимира Путина Новогоднее обращение Владимира Путина Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания…

5 222 6 40279 01.01
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Минюст как иностранный агент В списках иностранных агентов нет и не было ни одного подлеца и негодяя, только порядочные люди…

5 92 6 17357 28.12
Блоги

ФСИН дала Навальному меньше суток для того, чтобы явиться в московскую инспекцию В противном случае ему может грозить замена условного срока на реальный…

5 380 6 71401 28.12
Блоги

СК РФ: Возбуждено уголовное дело в отношении Алексея Навального Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых «Фонд борьбы с коррупцией», с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований…

5 364 6 71724 29.12
Новости

фото: из личного архива Ванессы Коган Правозащитница Ванесса Коган задержана в Москве Гражданка США многие годы живет и работает в России, откуда теперь ей грозит выдворение…

5 64 6 56491
Новости

Норвежская компания отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток-2» из-за новых санкций США Как поясняет издание, компания DNV GL не сможет выдать документ, необходимый для запуска газопровода из России в Германию…

5 26 6 5248
Новости

Роспотребнадзор не считает наличие паспорта вакцинации основанием для свободного перемещения в общественных местах Снятие этого ограничения возможно только с учетом данных о том, как долго будет сохраняться иммунитет…

5 46 6 9622
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Новигод: признание карантином Традицию шумного и широкого отмечания Нового года привезли в Израиль выходцы из бывшего СССР. Когда в результате массовой волны репатриации в начале 1990-х их стало особенно много, эта традиция стала заметна всем, и была воспринята неоднозначно…

5 42 6 8820 28.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Новогоднее пожелание российского политтехнолога братьям-белорусам На улицу будет иметь смысл выйти только после того, как протестующие прочно овладеют контролем над предприятиями и учреждениями…

5 36 6 7891 31.12
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Если ты не иноагент, то спроси себя — что с тобой не так? Тогда получится, что присвоение человеку этого дурацкого лейбла будет автоматом усиливать его информационное присутствие…

5 120 6 26000 29.12

Популярное за неделю

Новости

Инстаграм lizvmusic Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета получила гражданство США Об этом сама она написала в своем инстаграме…

5 93 6 25086
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Поздравлять не с чем, потому что вся та мерзость, которая была посеяна в 20-м году, должна взойти и бурно заколоситься в 21-м…

5 54 6 97792 30.12
#слушать 52:41 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

31 декабря: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2843 31.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Главный итог года — Кремль проиграл. Пустые поздравления Ну вот зачем запись с ним ставят под бой курантов? Ну вот почему нельзя днём поздравить и не смущать собой россиян за пять минут до наступления Нового Года? Выложите в сеть…

5 161 6 342849 31.12
Блоги

Pasha Bite YouTube-канал

+ Ахиллесова пята Путина Ахиллесова пята Путина Расследование Навального, включая его звонок Константину Кудрявцеву показало, что информационную кампанию по делу Навального и Кремль, и российские спецслужбы начисто проиграли…

5 18 6 71821 28.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8931294
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4751607

Сегодня в эфире