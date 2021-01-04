Конгрессмен-демократ Нэнси Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей

Сегодня начал работу новый созыв американского Конгресса. Пелоси одержала верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. Она возглавляет палату уже в четвертый раз. Демократическая партия США по итогам всеобщих выборов в ноябре лишилась части мандатов, но все же сохранила за собой большинство в Палате представителей. В среду Конгресс должен будет утвердить результаты президентских выборов. Коллегия выборщиков объявила победителем демократа Джозефа Байдена, действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение.
2021-01-04T01:05:37+03:00
2021-01-04T01:05:37+03:00
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01:05, 04 января 2021
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