Министры стран, входящих в организации ОПЕК+ определят уровни добычи нефти на ближайшую перспективу

Министерскую встречу, которая пройдет в режиме он-лайн, предварит заседание мониторингового комитета. Эксперты оценят состояние рынка и дадут рекомендации относительно трендов спроса и предложения. Часть прогнозов уже была озвучена. Генеральный секретарь организации Моххамед Баркиндо заявил о том, что потребность в нефти вырастет почти на 6 миллионов баррелей в сравнении с предыдущим годом и достигнет общего уровня в 96 миллионов единиц в сутки. В начале декабря было принято решение постепенно увеличивать добычу максимально на полмиллиона тонн в месяц. В ближайший кварта на рынок может вернуться около 2 миллионов тонн. Впрочем, страны экспортеры вправе в любой момент скорректировать эту цифру в любую сторону, если тенденции изменятся.

Если тенденция сохранится, Россия к маю сможет увеличть добычу нефти без учета конденсата до 9 с половиной миллионов баррелей в сутки.