Действующий и избранный президенты США сегодня проведут в Джорджии митинги своих сторонников

В этом штате завтра состоится второй тур выборов в Сенат, от итогов которого зависит баланс сил в верхней палате Конгресса.

Джо Байден, победивший на президентских выборах, соберет демократов в крупнейшем городе Джорджии – Атланте. Дональд Трамп, который вскоре покинет пост главы государства, выступит в Далтоне – поддержит двух республиканцев, борющихся за место в Сенате. На выборах в ноябре ни один из четырех кандидатов от обеих партий не получил большинство, поэтому проводится второй тур. Его результаты определят, какая партия будет контролировать сенат – сейчас у республиканцев 50 из 100 мест в сенате, и если им удастся провести хотя бы одного из своих кандидатов, у партии будет большинство. Пока предсказать исход голосования никто не берется, не вносят ясности и опросы общественного мнения, поэтому Байден и Трамп так активно привлекают внимание к выборам. Более 3 миллионов жителей Джорджии уже проголосовали досрочно — это около 40% от всех зарегистрированных избирателей.

Напомним, что по итогам выборов демократической партии удалось удержать большинство в Палате представителей Конгресса, избранный президент Джо Байден – также демократ