Грачевский рассказал ТАСС об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом

Заразившийся коронавирусом худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал ТАСС об улучшении состояния здоровья после госпитализации. Перед этим режиссер проходил терапию дома. А актёр Стас Садальский опубликовал в интернете фотографии 71-летнего улыбающегося Грачевского в кислородной маске в реанимации коронавирусной больницы.
2021-01-03T23:04:00+03:00
2021-01-03T23:04:00+03:00
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23:04, 03 января 2021
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