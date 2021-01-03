Грачевский рассказал ТАСС об улучшении состояния здоровья после госпитализации с коронавирусом

Заразившийся коронавирусом худрук детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал ТАСС об улучшении состояния здоровья после госпитализации. Перед этим режиссер проходил терапию дома. А актёр Стас Садальский опубликовал в интернете фотографии 71-летнего улыбающегося Грачевского в кислородной маске в реанимации коронавирусной больницы.