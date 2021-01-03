Российский лыжник выиграл второй старт подряд в рамках многодневки Тур-де-Ски – гонку преследования

По итогам масс-старта и других гонок Большунов получил преимущество в минуту и удержал его, хотя самым быстрым был другой россиянин, олимпийский призер Денис Спицов. Вторым финишировал еще один наш лыжник Артем Мальцев. Третье место за французом Морисом Манифика. В таком же порядке спортсмены расположились в общем зачете. Лидеры мировых лыж – норвежцы из-за коронавируса отказались выступать в туре и главный конкурент Большунова Йоханнес Клэбо вынужден смотреть соревнования по телевизору. Этот процесс он назвал «полным отстоем», но приходится мириться. У женщин в аналогичной гонке первые два места достались американкам, а победила Джессика Диггинс, которая на финише буквально улетела от соперниц. Лучшая из россиянок Юлия Ступак заняла пятое место. Кстати, Ступак, равно как и Наталья Непряева были оштрафованы за то, что не носили маски. Коллеги пожаловались на них и российские девушки были наказаны, хорошо хоть до дисквалификации дело не дошло.

Следующие гонки в рамках Кубка Мира пройдут уже во вторник. В итальянском Тjблахе женщинам предстоит пробежать 10 километров свободным стилем, а мужчинам 15.