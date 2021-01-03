Власти Петербурга ожидают три «волны» коронавируса после праздников

Как заявил вице-губернатор Евгений Елин, в новогодний период число госпитализаций с коронавирусом сократилось на треть из-за того, что большинство жителей Петербурга проводят праздники дома. При этом чиновник подчеркнул, что город не испытывает проблем с наличием свободных коек в больницах.