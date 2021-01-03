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21:04, 03 января 2021

Папа римский Франциск осудил тех, отправился на каникулы за границу, чтобы сбежать от ограничений на домашних курортах

Папа римский Франциск осудил тех, отправился на новогодние каникулы за границу, чтобы сбежать от ограничений на домашних курортах. В своей воскресной проповеди понтифик сказал, что некоторые люди думают только о себе и забывают о других, кто остался дома, у кого финансовые проблемы из-за карантина, о тех, кто болен.



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