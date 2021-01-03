В центре Санкт-Петербурга на Садовой улице произошел взрыв силового кабеля

По данным МЧС, предположительно взрыв спровоцировало короткое замыкание. Пострадало тротуарное покрытие на площади 2 кв. м, утечки газа не выявлено. Люди не пострадали.
2021-01-03T21:03:06+03:00
2021-01-03T21:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 03 января 2021
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