В столице Мордовии женщина погибла, катаясь на «ватрушке»

Как передает местное интернет издание «ПроГород», это произошло на горке прямо в центре Саранска. Женщина упав, получила тяжелую травму головы. Прибывшие медики доставили ее в больницу, но спасти жизнь не удалось. Накануне аналогичная трагедия произошла в Чите, где также погибла женщина.