В России появился новый повод для лишения водительских прав

Как пишет «РГ» со ссылкой на ГИБДД, лишиться удостоверения можно за использование электрических рамок-обманок, которые помогают скрывать номера машин от камер наблюдения. Это нарушение попадает под статью КоАП об управлении автомобилем без номера или с трудночитаемым номером. За это можно поплатиться правами на срок до 3 месяцев или штрафом в 5 тыс. руб.