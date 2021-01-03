По уточненным данным, не менее 100 человек убиты исламистами 2 января в двух поселках на северо-западе Нигера

Об этом сообщает Франс Пресс ссылкой на местные власти. Власти не исключают, что исламисты могли прибыть из одной из соседних стран. Нигер граничит с Мали и Буркина-Фасо. В этой части Африки действуют исламисты из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство в Западной Африке».