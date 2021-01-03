Глава Лейбористской партии Великобритании призвал правительство немедленно ввести общенациональный карантин в Англии

Глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Стармер призвал правительство немедленно ввести общенациональный карантин в Англии из-за нового штамма коронавируса.

В эфире «Скай ньюс» он раскритиковал планы премьер-министра Бориса Джонсона ввести более строгие ограничения через 1-3 недели, сказав, что ужесточать ограничения по всей Англии нужно в ближайшие 24 часа. В настоящее время в условиях максимально строгих ограничений, которые почти равноценны карантину, живут 78% населения Англии.