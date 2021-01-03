Замсоветника президента США по нацбезопасности считает утечку из лаборатории достоверной теорией возникновения ковида

Замсоветника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингер считает утечку из лаборатории в Китае самой достоверной теорией возникновения коронавирусной инфекции. Как отмечает Daily Mail, никаких доказательств в подтверждение этой теории высокопоставленный чиновник в администрации Трампа не приводит.

По мнению Поттингера, вирус вырвался из лаборатории в результате нештатной ситуации. Ранее американские власти обвинили Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса, а также в сокрытии фактов в нем и несвоевременном информировании мировой общественности о масштабах эпидемии.