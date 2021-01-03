Число умерших от коронавируса в Великобритании за последние сутки превысило 450

Как свидетельствуют правительственные данные, всего с начала пандемии в Соединенном королевстве зафиксировано более 75 тыс. летальных исходов. Это самый высокий показатель в Европе. Великобритания стала пятой страной в мире, преодолевшей отметку в 75 тыс. смертей из-за коронавируса, после США, Бразилии, Индии и Мексики.