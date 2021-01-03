Премьер–министр Венгрии подтвердил, что его страна намерена закупать вакцину от коронавируса в Европе или же в Китае

Премьер–министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что его страна намерена закупать вакцину от коронавируса в Европе или же в Китае.

Главной причиной отказа стало то, что Россия не может обеспечить поставку больших партий препарата, в отличие от уже известных китайских аналогов или же прививок компании Пфайзер. Интерфакс, ссылаясь на западные СМИ цитирует венгерского премьера, который считает, что китайская вакцина представляется более многообещающей, хотя и российская, по его словам, хороша, однако при ее производстве существуют лимиты, которые не позволят вакцинировать население страны в достаточном объеме. В то же время, он раскритиковал руководство Евросоюза за методы распределения вакцины из-за которых она быстрее появляется не в странах континентов, а в Канаде, Великобритании и Израиле.

Напомним, что еще 31 декабря Российский фонд прямых инвестиций назвал сообщения об отказе от российской вакцины фейком.



В то же время Орбан заявил, что Венгрия продолжает следить за развитием событий, предпочитая «стоять на двух ногах сразу».