Координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов вышел на свободу после 10 суток административного ареста

Сам политик сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что с арестом он не согласен и считает его «незаконным».

«Сегодня я освободился из спецприемника N1 после 10 суток административного ареста. Впервые мне пришлось встречать Новый год не просто под арестом, но и в процессе голодовки, которую я объявил в знак протеста. В целом состояние удовлетворительное, хотя я и похудел на 7 кг, но критических отклонений в здоровье нет», — рассказал политик.

С.Удальцов считает решение Тверского районного суда «незаконно» и «цинично». «Решение об аресте накануне Нового года было цинично и вызывающе.

Я понимаю, что в преддверии выборов в Госдуму и транзита власти они зачищают оппозицию разными путями. Мы ничего нового от власти не увидели, репрессивная тактика продолжается», — отметил он.

Удальцов сообщил, что апелляционная жалоба на незаконный арест уже подана в Мосгорсуд, ее рассмотрение должно состояться после окончания новогодних праздников.