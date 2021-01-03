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18:33, 03 января 2021

Американская лыжница выиграла гонку преследования на 10 км на швейцарском этапе многодневки «Тур де Ски»

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла гонку преследования на 10 км на швейцарском этапе многодневки «Тур де Ски». Второе место заняла ее соотечественница Рози Бреннан, третьей стала шведка Фрида Карлссон. Лучшее время у россиянок показала Юлия Ступак, пришедшая к финишу пятой.



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