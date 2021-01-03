Американская лыжница выиграла гонку преследования на 10 км на швейцарском этапе многодневки «Тур де Ски»

Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла гонку преследования на 10 км на швейцарском этапе многодневки «Тур де Ски». Второе место заняла ее соотечественница Рози Бреннан, третьей стала шведка Фрида Карлссон. Лучшее время у россиянок показала Юлия Ступак, пришедшая к финишу пятой.