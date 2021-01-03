Борис Джонсон допустил ужесточение ограничительных мер против коронавируса

По словам британского премьера, подобные ограничения могут потребоваться уже в ближайшие недели в ряде районов Англии. Джонсон отметил, что Британию ожидают «суровые времена». Впрочем, он выразил надежду, что рост темпов вакцинации от COVID-19 позволит отменять карантинные меры.