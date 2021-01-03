В Минске прошли первые в этом году воскресные протесты оппозиции

Люди вышли с традиционными районными маршами. У здания Белорусского госуниверситета прошла акция в поддержку арестованных и осужденных журналистов. Участники держали плакаты с надписями «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел». О задержаниях не сообщалось.