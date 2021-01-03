Минюст России может создать единый государственный реестр адвокатов

Замглавы ведомства Максим Бесхмельницын считает целесообразным рассмотрение этого вопроса. Ранее министр юстиции Константин Чуйченко выступил за усиление госконтроля над адвокатурой.

Бывают случаи, когда адвокаты пытаются получить разрешение на свою деятельность в обход существующих запретов. Создание реестра поможет избежать такой практики. Такое мнение «Эху» высказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов, заслуженный юрист России Генри Резник.

По замыслу Минюста, реестр должен стать единым актуальным источником информации об адвокатах как для граждан, так и для правоохранительных органов и судов.