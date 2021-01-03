В Подмосковье собаки насмерть загрызли 11-летнего ребенка

Шокирующей случай произошел на окраине города Ивантеевка, в частном секторе. Мать мальчика пришла в гости к заводчикам собак и продолжала отмечать с ними Новый год. Застолье затянулось до середины дня второго января и женщина по ,свидетельству очевидцев, была в невменяемом состоянии. Ребенок, который уже бывал в этом доме пошел на улицу покормить собак. После того, как он открыл вольер животные набросились на него. Мальчик пытался защищаться, но для огромного алабая это препятствием не стало. Ребенок погиб. Никто из компании пяти взрослых на улицу так и не вышел, хотя сложно предположить, что все произошло беззвучно.

Свидетели рассказали корреспонденту Комсомольской правы о том, что пьяная мать так и не поняла, что же на самом деле произошло. Следователи сейчас выясняют сам ли мальчик пошел кормить собак или его попросили.

Уголовное дело по факту гибели мальчика возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» , которая предполагает заключение на срок до 2 лет.