В Саратовской области азербайджанцы извинились за распитие спиртного у Вечного огня

Ранее в отношении них завели административное дело.

Два азербайджанца, которые 31 декабря пили у Вечного огня пиво и кидали в него шелуху от семечек, спустя два дня вернулись к мемориалу и возложили к нему цветы. Произошло это в городе Вольске к северо-востоку от Саратова. Молодые люди, о которых идёт речь, сделали это после разговора с главой местной азербайджанской общины Эльчином Аллазовым. Сам он на видео, опубликованном интернет-порталом «Вольск.ру» назвал произошедшее «неприятным инцидентом».

«Мы тут же начали поиски данных лиц. Установили личность, после чего нами была проведена жёсткая беседа. Разъяснили, что так делать нельзя – это низкий подлый поступок. Мы всей диаспорой это осудили. Они, ребята, это осознали»

Как отмечает интернет-издание, 31 числа местная жительница подошла к этим молодым людям и потребовала отойти от мемориала. В ответ, по её словам, азербайджанцы начали угрожать ей «каким-то всесильным дядей». Ушли они только после того, как она начала их фотографировать.

О ком говорили молодые люди – не уточняется. В видео с извинениями об этом не упоминалось. Они только пообещали, что такое больше не повторится и отметили, что их родственники тоже воевали.

За распитие спиртного на Вечном огне в отношении этих людей открыли административное дело. Им уже выписаны штрафы. Новости об осквернении Вечного огня появляются регулярно. Только за последний год десятки таких историй – все они заканчиваются проверками и наказаниями.

«Гонщики устроили циничный дрифт у мемориала с Вечным огнем» — под таким заголовком вышел материал об инциденте под Челябинском в одном из информагентств. «Циничный гонщик» отделался штрафом. Такое происходит редко. Пожалуй, самое популярное развлечение – проверка того, насколько Вечный огонь вечен. В этом году новости о попытках его потушить приходили из Петербурга, Нижнего Тагила, Оренбурга, Ижевска. Подольска. В Махачкале подростки жарили куриные окорочка и танцевали. В Чебоксарах – сосиски. В Петербурге компания приготовила на Вечном огне шашлыки. В Калужской области и Тюмени мемориал использовали как барную стойку. В Волгограде военнослужащие кидали в огонь шелуху от семечек. В Калуге девушки станцевали для видео в откровенных купальниках. В Кирове станцевали одетые девушки. Под Воронежем подростки устроили прыжки через Вечный огонь, в Пензе школьницы грелись у мемориала. В Кирове девочки сушили одежду. В Крыму и Коми сожгли венки. В Приморье мужчина решил позагорать у мемориала. Житель Салехарда пытался прикурить от огня. Все эти случаи повлекли за собой проверки, административные или уголовные дела. Почти всегда такие новости вызывают бурное возмущение и осуждение со стороны тех, кто считает это легкомысленным и бессовестным. О том, что к подобным символам следует относиться серьезно, ранее говорил президент Владимир Путин.

За осквернение Вечного огня в основном штрафуют. Чаще всего героями таких новостей становятся подростки, их могут поставить на учет. Но иногда за надругательство дают и реальные сроки. Так под Калугой молодого человека осудили на два с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он сжег в Вечном огне живые цветы и траурный венок.

Иногда наказывают и чиновников – так в Советске к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудника администрации города, который допустил отключение Вечного огня на несколько дней.