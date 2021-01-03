В СВР Украины не исключают вторжения российских ВС в Херсонскую область под предлогом решения вопроса о снабжении Крыма водой.

В заявлении СВР Украины, которое публикует «Интерфакс» напоминается, что до присоединения Крыма к России материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Поэтому украинская спецслужба допускает российский марш-бросок вглубь Херсонской области для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала.

Ни в Кремле, ни в Киеве официально эти заявления не комментировали.

У России нет в планах вторгаться на украинскую территорию для решения вопроса водоснабжения Крыма. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин.

«Что касается идеи — не сегодня завтра Россия нападет на Украину, чтобы решить этот вопрос (водоснабжение Крыма) — это примерно такая же правда, как ежегодные сообщения о том, что мы вот-вот оккупируем Эстонию, Латвию, Литву. Это подогревается людьми в Херсонской области, которые были бы не прочь, если бы Россия это сделала. Потому что они реально страдают от заболачивания своих территорий. Но планов у России таких нет, и относится к подобным сообщениям нужно как к очередному китайскому предупреждению, которое призвано лишний раз взбодрить «спонсоров» и «патронов» Украины, чтобы они не забывали о ее существовании, и не забывали ей помогать – оружием ли, деньгами ли», — сказал депутат.

По мнению К.Затулина, Украина специально отключает водоснабжение Крымского полуострова, чтобы лишний раз нанести ущерб людям, проживающим там. «Украина перекрыла передачу воды через Северо-Крымский канал. Сделала это назло – это «назло бабушке отморозить уши», нанесла ущерб крымскому хозяйству, людям, живущим там. И видимо для того, чтобы они чувствовали себя в тонусе, для этого их лишают еще и воды», — сказал депутат.