Три россиянина и гражданин Украины, освобожденные из плена в Ливии, доставлены в Москву

Об этом сообщил член Общественной палаты Александр Малькевич. По его словам, россияне сразу из аэропорта будут отправлены домой, чтобы по месту прописки восстановить утраченные удостоверения личности. гражданин Украины, по словам Малькевича, пока не смог пересечь границу России.

Один из освобожденных рассказал, что частная яхта, где находились российские моряки, была захвачена несколько недель назад недалеко от берегов Ливии, в плену они провели 10 дней. Кто именно захватил россиян и украинца, не уточняется.