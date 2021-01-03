NYT: Кибератака, в которой США обвинили Россию несколько недель назад, оказалась более масштабной, чем считалось

Чем больше американские ведомства узнают о недавней хакерской атаке, тем сильнее они начинают беспокоиться за безопасность своих сетей. Об этом пишет газета New York Times. Она отмечает, что несколько недель назад лица, ответственные за защиту в киберпространстве, считали, что российские хакеры получили доступ к нескольким десяткам государственных и частных сетей, но сейчас выяснилось, что эта серия взломов оказалась успешной в отношении как минимум 250 федеральных агентств и предприятий.

По последним оценкам эта серия взломов длилась с октября 2019 года, а её цели американцам до сих пор не понятны. Опрошенные изданием эксперты предположили, что Москва таким образом хочет продемонстрировать имеющиеся у неё возможности и поколебать уверенность Вашингтона в безопасности коммуникаций, которые используют его федеральные ведомства.

Также газета приводит слова сенатора от демократической партии Марка Уорнера, который сказал, что масштаб выявленных взломов продолжает увеличиваться. Он же обратил внимание на то, что американские государственные агентства сами так и не смогли выявить последствия этой атаки. О них стало известно только благодаря частной компании кибербезопасности FireEye.

В Кремле ранее отрицали причастность России к кибератаке, о которой идёт речь. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «все подобные обвинения являются абсолютно голословными».