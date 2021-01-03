Перебои произошли из-за снегопада и ледяного дождя в ночь на воскресенье. Как сообщили ТАСС в компании «Россети», за сутки энергетики подключили 812 поселений. В пострадавшие от стихии районы направлено 18 дополнительных бригад ремонтников.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак пообещал, что потребителей будут полностью обеспечены энергоснабжением к вечеру.
В Псковской области удалось восстановить электроснабжение 80% населенных пунктов, оставшихся без света
Перебои произошли из-за снегопада и ледяного дождя в ночь на воскресенье. Как сообщили ТАСС в компании «Россети», за сутки энергетики подключили 812 поселений. В пострадавшие от стихии районы направлено 18 дополнительных бригад ремонтников.