В Псковской области удалось восстановить электроснабжение 80% населенных пунктов, оставшихся без света

Перебои произошли из-за снегопада и ледяного дождя в ночь на воскресенье. Как сообщили ТАСС в компании «Россети», за сутки энергетики подключили 812 поселений. В пострадавшие от стихии районы направлено 18 дополнительных бригад ремонтников.

Замминистра энергетики Евгений Грабчак пообещал, что потребителей будут полностью обеспечены энергоснабжением к вечеру.