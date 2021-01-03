Восемь человек погибли в ДТП в Туве

По данным республиканского МВД, на трассе «Енисей» столкнулись два легковых автомобиля. В момент аварии, в каждом из них находилось по пять человек. Оба водителя погибли. Два человека пострадали, они госпитализированы.

По предварительным данным, водитель одной из машин вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. Среди погибших и пострадавших детей нет.