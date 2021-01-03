Роспотребнадзор не считает наличие паспорта вакцинации основанием для свободного перемещения в общественных местах

О выработке общих правил пока говорить рано, поскольку информации о том, как долго сохраняется имунный ответ организма, нет, поэтому вопрос о преференциях для тех, кто уже сделал прививку от коронавируса остается открытым — говорится в сообщении Роспотребнадзора в телеграм-канале ведомства.

Вместе с тем было отмечено, что использование документов о сделанной прививке является распространенной практикой. Кроме того, пройти вакцинацию смогут и те, кто уже переболел КОВИД-19, поскольку со временем количество антител падает.

Напомним, что несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что жителям города вернут их права после процедуры. В частности, москвичам разблокируют социальные карты для бесплатного проезда на общественном транспорте через две недели после введения второй дозы препарата.

В Роспотребнадзоре напомнили, что перед началом процедуры нужно пройти консультацию у врача, уточнить противопоказания и, возможно, назначить дополнительное обследование.

В Москве к вакцинации от COVID допустили работников банков и бюджетников. Также в прививочной кампании теперь могут участвовать работники органов власти. Число допущенных к вакцинации групп населения, таким образом, выросло до 20. На 1 января прививку сделали 50 тыс. жителей Москвы